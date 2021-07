Das soll noch längst nicht alles gewesen sein! Naomi Jon (24) unterhält ihre Fans auf YouTube nicht länger nur mit Make-up-Tipps und Co. – Mitte Juni brachte sie darüber hinaus auch zum ersten Mal Musik raus. Ihr Song "Naomi" wurde auf der Videoplattform inzwischen schon über zwei Millionen Mal gestreamt. Bald dürfen sich ihre Fans über Nachschub-Ohrwürmer freuen: Naomi arbeitet nämlich bereits an weiteren Titeln!

Promiflash traf die Katzenliebhaberin jetzt beim Make-up-Launch von got2b in Berlin. Dort verriet sie in Bezug auf ihr zweites Standbein: "Seit ich klein war, wollte ich schon immer mal Musik rausbringen und deswegen ist es jetzt ja auch nur der Anfang. Also es kommt noch viel mehr." Sie arbeite derzeit schon an "sehr viel anderem". Ihrem Traum, eigene Musik zu machen, sei Naomi aber erst 2020 erstmals konkret nachgegangen.

"Als der Lockdown angefangen hat, habe ich tatsächlich auch mit meiner Musikkarriere angefangen", spricht die Social-Media-Bekanntheit über ihre ersten musikalischen Gehversuche. Die Songs seien "relativ schnell" produziert worden – der Dreh zum Musikvideo ihrer ersten Single habe sich aufgrund der Pandemie jedoch sehr in die Länge gezogen.

Anzeige

Instagram / naomijon Naomi Jon, YouTuberin

Anzeige

Instagram / naomijon Naomi Jon, Webstar

Anzeige

Instagram / naomijon Naomi Jon im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de