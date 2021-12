Naomi Jon (25) läutet das diesjährige Weihnachtsfest auf besonders heiße Weise ein! Dass die deutsche YouTuberin mit ihren Looks ganz gerne mal provoziert, dürfte kein allzu großes Geheimnis sein: Im Musikvideo zu ihrer Single "Bite Me" tanzt der Webstar beispielsweise in einem hautengen Latex-Outfit. Und an Weihnachten setzt die Berlinerin sogar noch einen drauf: Naomi legte sich jetzt kurzerhand einfach selbst als Geschenk unter den Weihnachtsbaum – und zwar nackt!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Naomi jetzt den heißen Schnappschuss, auf dem sie ihre Kurven besonders freizügig in Szene setzt: Auf dem Foto posiert die selbst ernannte Queen of Chaos nur mit einer großen roten Schleife und etwas durchsichtiger Geschenkfolie bekleidet neben einem geschmückten Tannenbaum. "Packe meine Liebe aus und mach mich auf", betitelte sie den freizügigen Netzbeitrag und fügte ein Geschenk-Emoji hinzu.

Und was sagen Naomis Fans zu diesem Weihnachtsgeschenk der besonderen Art? Die Community des Webstars war von diesem sexy Anblick ganz hin und weg. "Oh mein Gott, du siehst umwerfend aus!", "Wie kann man nur so schön sein" oder auch "Wow, du bist alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche", schwärmten beispielsweise drei Nutzer in der Kommentarspalte.

Die YouTuberin Naomi Jon im Juli 2020

Naomi Jon, YouTuberin

Instagram / naomijon Naomi Jon, YouTuberin

