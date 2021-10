Die deutsche YouTuberin Naomi Jon (24) unterhält ihre über zwei Millionen Abonnenten auf der Videoplattform unter anderem mit Make-up-Trends, lustigen Clips und auch mit ihrer eigenen Musik. Doch allzu viele Einblicke in ihr Privatleben gewährt die "Bite Me"-Interpretin dabei nicht. Deshalb fragen sich garantiert einige Fans: Wie sieht es denn bei der Powerfrau eigentlich in Sachen Liebe aus? Mit Promiflash sprach Naomi jetzt offen und ehrlich über ihr Liebesleben, Dates und Co...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de