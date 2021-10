Um diesen Moment mitzuerleben, will Thore Schölermann (37) alles stehen und liegen lassen! Nach elf gemeinsamen Jahren erwarten der Moderator und seine Frau Jana (34) ihr erstes Baby. Die vergangenen Monate liefen bislang völlig problemlos. Der werdende Vater bezeichnete seine Frau sogar als "die entspannteste Schwangere, die man sich wünschen kann". Im Dezember soll ihre Tochter dann endlich auf die Welt kommen – und die Entbindung will Thore auf keinen Fall verpassen!

Im Interview mit Bunte sprach das Paar über die anstehende Geburt. Der 37-Jährige möchte im Kreißsaal auf jeden Fall an der Seite seiner Frau sein. Eigentlich müsste er zu dieser Zeit aber bei The Voice of Germany vor der Kamera stehen. "Ich werde zwar die neue Staffel von 'The Voice' moderieren, aber wenn der Tag der Geburt naht, werde ich Konsequenzen ziehen müssen", erzählte Thore. Seine Prioritäten hat der TV-Star klar gesetzt: "Kein Job dieser Welt ist so wichtig wie die Geburt unseres ersten Kindes." Zudem wolle er in dieser Situation für Jana da sein.

Selbst nach der Geburt möchte Thore beruflich etwas kürzertreten, sollte seine Frau Unterstützung brauchen. Diese ist von ihrem eigenen Gatten ganz überrascht. "Er ist zum Traum-Ehemann geworden, weil er so viel für mich macht und auf mich aufpasst", schwärmte die Schauspielerin.

Anzeige

Getty Images Jana und Thore Schölermann beim Deutschen Fernsehpreis

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann, Schauspieler

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann in Norwegen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de