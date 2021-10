Josh Cavallo wird für sein Outing gefeiert! Der australische Profifußballer teilte im Netz mit, schwul zu sein. In der A-Liga, in der der Sportler spielt, ist das durchaus etwas ganz besonderes. Niemand vor ihm ging dort mit seiner Homosexualität an die Öffentlichkeit. Doch nicht nur der 21-Jährige freute sich, endlich öffentlich zu seiner Sexualität stehen zu können – vor allem die deutschen Prince Charming- und Princess Charming-Stars feiern Josh für seinen mutigen Schritt!

"In so einem Moment würde ich mir wünschen, ich wäre auch Profifußballer, um mich auch outen zu können, um mehr Sichtbarkeit zu zeigen", teilte zum Beispiel der erste Prince Charming Deutschlands Nicolas Puschmann (30) auf Instagram mit. Jetzt hoffe er nur, dass Josh nach seinem Outing keine homophoben Anfeindungen im Stadion erwarten. "Fußball Fußball sein lassen, egal wen man liebt", machte der Ex-Let's Dance-Kandidat deutlich.

Auch Maurice Schmitz, der in der diesjährigen "Prince Charming"-Staffel das Herz von Kim Tränka erobern konnte, feierte Josh für sein Outing. "Ein tolles und wichtiges Zeichen! Ein großartiges Vorbild!", richtete er liebe Worte an den Fußballer. Auch Ex-"Prince Charming"-Star Alexander Schäfer (31) und die "Princess Charming"-Kandidatin Mirielle Boho wissen, dass es als Profifußballer nicht einfach ist, öffentlich zu seiner Homosexualität zu stehen. "Der einzige aktive geoutete Fußballspieler – so ein mutiges Vorbild!", würdigte Miri Josh.

Anzeige

Instagram / joshua.cavallo Josh Cavallo, Fußballprofi

Anzeige

Instagram / mirielle.boho Mirielle Boho, Ex-"Princess Charming"-Kandidatin

Anzeige

Getty Images Josh Cavallo, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de