Nach Coming-out: Josh Cavallo bekommt täglich Morddrohungen

Josh Cavallo, der als erster offen schwuler Profifußballer weltweit bekannt wurde, hat jetzt in einem Podcast offen über die Herausforderungen gesprochen, die er seit seinem Coming-out 2021 erlebt. Der 25-jährige Australier, der für Adelaide United spielt, berichtete im Rahmen von FIFPROs "Footballers Unfiltered"-Podcast mit Gastgeber Joe Hart (37), dass er täglich mit "mehreren" Morddrohungen konfrontiert wird. "Es ist ziemlich traurig zu sehen", sagte der Mittelfeldspieler und ergänzte, dass die Fußballwelt für offen schwule Spieler noch immer ein sehr toxisches Umfeld sei. Die negativen Reaktionen auf seine Sexualität belasten nicht nur sein persönliches Leben, sondern werfen auch Schatten auf seine Laufbahn: "Alles, was auf dem Spielfeld passiert, sei es eine Verletzung oder irgendetwas anderes, wird mit meiner Sexualität in Verbindung gebracht."

Josh erklärte, dass er trotz der negativen Erfahrungen nicht bereue, seine Wahrheit öffentlich gemacht zu haben. Allerdings sieht er auch, wie schwer es für andere Spieler sein könnte, denselben Schritt zu wagen: "Sich zu outen bringt all diese Aufmerksamkeit, all diesen Druck, all diese Negativität mit sich." Dabei war es gerade seine eigene innere Zerrissenheit, die dazu führte, dass er sich entschloss, authentisch zu leben. "Ich hatte es satt, mich verstecken zu müssen und mich vor Menschen zu verschließen und nicht ich selbst sein zu können", sagte er laut People Magazine. Trotz der Anfeindungen könne er auf ein starkes Unterstützungsnetzwerk zählen, das ihm hilft, sowohl die guten als auch die schlechten Tage zu überstehen.

Abseits des Platzes hat Josh privat sein Glück gefunden. Im März 2024 verkündete der Fußballer seine Verlobung mit Partner Leighton Morrell. Dieser Schritt markiert einen weiteren Meilenstein in Joshs Leben, das er trotz aller Herausforderungen positiv gestaltet. Der Sport-Profi betont, wie wichtig ihm Authentizität in der Fußball-Community sei: "Warum hat sich noch nie jemand geoutet, um er selbst zu sein und erfolgreich spielen zu können?" Mit seinem Coming-out hat Josh einen mutigen Weg eingeschlagen, der sowohl für ihn als auch für die gesamte Fußballwelt von großer Bedeutung ist.

Getty Images Josh Cavallo, australischer Fußballer

Instagram / joshua.cavallo / courtneypedlar_ Josh Cavallo und Leighton Morrell bei ihrer Verlobung

