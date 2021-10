Zwischen zwei Prince Charming-Kandidaten hat es gefunkt! Nach der letzten Folge der dritten Staffel gibt es nun zum Schluss noch das große Wiedersehen mit Moderatorin Lola Weippert (25). Dabei sind neben dem Krawattenverteiler Kim Tränka und seinem Gewinner Maurice Schmitz auch ein paar Kandidaten mit dabei. Und schon zu Beginn gibt es die erste große Überraschung: Zwei Teilnehmer haben nach ihrer Zeit in der Männervilla zusammengefunden!

Max Rogall plaudert aus, dass schon während der Dreharbeiten die Chemie zwischen ihm und Bon Markel gestimmt habe – allerdings seien sie damals nicht mehr als Freunde gewesen. "Als wir dann aus der Show raus waren, haben wir uns alle oft getroffen, und Bon und ich haben gemerkt, dass da vielleicht mehr ist als nur Freundschaft", schildert der Berliner. Also hätten sie dem Ganzen eine Chance gegeben – "und jetzt sind wir seit dreieinhalb Monaten zusammen."

Für einen der früheren Mitstreiter kommt dieses Paar-Outing überhaupt nicht überraschend: Manfred Karácsonyi. "Ich habe schon so zwischen Max und Bon gemerkt, dass da ein bisschen mehr ist im Haus. Sie haben sich immer Blicke zugeworfen, die beiden waren immer unterwegs im Haus, haben abends immer ein bisschen gekuschelt", erinnert er sich zurück. Und wie steht Kim dazu, dass zwei Kandidaten jetzt ein Paar sind? "Wenn es da untereinander knistert und im Nachgang das Ganze vielleicht erst entsteht – na und? Liebt euch! Vollkommen in Ordnung. [...] In der Show geht es um die Liebe", freut er sich für die beiden.

