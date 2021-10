Hollywood feiert den Start von Spencer! Anfang November kommt ein neuer Film über Prinzessin Diana (✝36) und ihr Leben am britischen Königshof in die Kinos. Hauptdarstellerin Kristen Stewart (31) und der restliche Cast feierten bereits Anfang September in Venedig bei den Filmfestspielen die Weltpremiere. Und nun gab es eine weitere Release-Party in Los Angeles – dafür haben sich die prominenten Gäste ganz schön in Schale geworfen.

Das Motto am vergangenen Dienstag scheint "All in Black" gewesen zu sein – denn die Promis traten überwiegend in schwarzen Outfits vor die Kameras. Kristen lief in einer Kombination aus ultraknappem Top und bodenlangem Rock über den roten Teppich. Ihr Filmkollege Jack Farthing (36), der Prinz Charles (72) verkörpert, setzte auf einen unaufgeregten klassischen Anzug. Schauspielerin Emma Roberts (30) gab ihrem Style mit einer rosafarbenen Handtasche einen Klecks Farbe und rundete das Outfit mit High Heels ab.

Model Adriana Lima (40) ließ sich das Event ebenfalls nicht entgehen und hatte sich ordentlich herausgeputzt. Zu ihrem Kleid im Fransen-Design trug sie elegante Handschuhe. Die Schauspielerinnen Ashley Benson (31) und Maria Bakalova rockten auch einen schwarzen Style – Erstere lässig-chic mit Blazer und teilweise durchsichtigem Rock, ihre Kollegin im Business-Look mit Rollkragen und kurzem Rock.

Getty Images Kristen Stewart bei der "Spencer"-Premiere

Getty Images Adriana Lima bei der "Spencer"-Premiere

Getty Images Maria Bakalova bei der "Spencer"-Premiere

