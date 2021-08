Es gibt die ersten Eindrücke von "Spencer"! Im kommenden November zieht es die Fans der britischen Royals in die Kinos – denn dann feiert der neue Film über das Leben von Prinzessin Diana (✝36) Premiere. Die große Ehre, die verstorbene Mutter von Prinz Harry (36) und Prinz William (39) zu spielen, kommt Kristen Stewart (31) zu. Ein Trailer gibt nun auch einen ersten Vorgeschmack, worauf sich die Zuschauer freuen können!

In dem Teaser auf YouTube ist Kristen in verschiedenen Outfits als Lady Di zu sehen – mal im schulterfreien Abendkleid, mal im gelben Kostüm. Mit ihrem ersten Auftreten kann die Schauspielerin die Community überzeugen: "Das ist ihr ziemlich gut gelungen. Körpersprache und ihre Eigenheiten, sogar Dianas Aussehen" oder: "Ich glaube, dies ist die Rolle, in der Kristen Stewart endlich als die große Schauspielerin anerkannt wird, die sie ist", zeigen sich die User beeindruckt. Ein weiterer ist sogar überzeugt: "Es ist offiziell, Kristen Stewart wird für einen Oscar nominiert."

Vor den Dreharbeiten gab sich Kristen sichtlich nervös, die Royal gut zu mimen. "Der Akzent ist ziemlich einschüchternd, weil die Menschen ihre Stimme kennen, und die ist so individuell und besonders", erzählte sie im Gespräch mit InStyle. Doch die Twilight-Hauptdarstellerin wolle mehr als nur Dianas Tonlage treffen – "ich will sie genau kennen", betonte Kristen.

Anzeige

MEGA Kristen Stewart am Set des Films "Spencer", 2021

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

Anzeige

ActionPress Prinzessin Diana in Australien im April 1983

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de