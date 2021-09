Endlich ist es so weit! Bald wird Kristen Stewart (31) im Film Spencer die Rolle der Prinzessin Diana (✝36) verkörpern. Vorab wurden bereits Setfotos veröffentlicht – sowie ein Filmplakat, auf dem Kristen ein aufwendig geschneidertes Kleid trägt. Bei den Filmfestspielen in Venedig hat der Streifen kürzlich seine

Premiere gefeiert, aber bis er in die deutschen Kinos kommt, müssen sich die Fans hierzulande noch etwas gedulden. Grund zur Freude gibt es trotzdem, denn jetzt wurde zumindest schon mal der Trailer veröffentlicht!

Im Video sieht man Diana im königlichen Landhaus in Sandringham. Dort verbringen die Royals traditionell die Weihnachtsfeiertage. "Es sind nur drei Tage", spricht sich Diana im Spiegel selbst Mut zu. In den Szenen wird eine unterkühlte und verzweifelte Stimmung transportiert. Ihr Sohn William (gespielt von Jack Nielen) fragt sie, was sie so bedrückt. "Hier in diesem Haus gibt es keine Zukunft. Die Vergangenheit und die Gegenwart sind dieselbe Sache", antwortet Diana niedergeschlagen. In einer Szene ist Prinz Charles (gespielt von Jack Farthing) zu sehen, wie er Diana instruiert: "Du musst fähig sein, Dinge zu tun, die du hasst. Es muss zwei Versionen von dir geben: Eine echte und eine von der Fotos gemacht werden. Für das Wohl des Landes!"

Der Trailer löst bei den Fans Begeisterung aus. Besonders Kristen wird gelobt: "Kristen Stewart verdient dafür einen Oscar", kommentiert ein User euphorisch auf Youtube. In England und den USA kommt der Film am 5. November in die Kinos. Fans in Deutschland müssen sich noch bis zum 27. Januar kommenden Jahres gedulden.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, Andrew Gailey, Prinz Charles, Prinz Harry und Prinz William, 1995

Anzeige

Getty Images Kristen Stewart bei der Weltpremiere von "Spencer"

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana im Jahr 1995

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de