Kristen Stewart (31) tritt in die Fußstapfen von Prinzessin Diana (✝36). Am 27. Januar 2022 kommt das Historiendrama "Spencer" in die deutschen Kinos, das sich mit Lady Dis tragischer Geschichte befasst. Der Titel ist ein Bezug zum Mädchennamen der britischen Adligen und thematisiert ihre Entscheidung, die Ehe mit Prinz Charles (72) zu beenden. Kristen verriet nun, dass Prinzessin Diana jetzt schon eine ihrer absoluten Lieblingsrollen gewesen sei.

Kürzlich feierte "Spencer" im Rahmen der 78. Internationalen Filmfestspiele von Venedig seine Weltpremiere, bei der selbstverständlich auch die Hauptdarstellerin vor Ort war. Während einer Pressekonferenz verriet die 31-Jährige, dass sie sich sehr wohl mit ihrer Darstellung der Verstorbenen gefühlt habe. "Ich habe diese Rolle körperlich verinnerlicht, wie noch nie eine Rolle zuvor", begann die in Los Angeles geborene Schauspielerin zu berichten. Sie habe sich in der Rolle zudem freier und lebendiger gefühlt als in manch anderer. Außerdem habe sie das Gefühl gehabt, sogar ein Stückchen größer zu sein.

Im Laufe des großen Tages rockte die Blondine zudem zwei sehr unterschiedliche Outfits. Während sie zu einem Fototermin am Vormittag zunächst einen schwarzen Zweiteiler von Chanel trug, verdrehte die Twilight-Darstellerin am Abend auf dem roten Teppich mit ihrem zweiten Look allen Anwesenden die Köpfe. Ein klein wenig erinnerte die blassgrüne Kombination aus ärmellosem Top und Hosenrock an ein Nachthemd, Kristen wusste das Ganze jedoch modisch mit weißen Pumps abzurunden.

Anzeige

MEGA Kristen Stewart als Prinzessin Diana am Set des Films "Spencer"

Anzeige

Getty Images Kristen Stewart im September 2021 bei den Filmfestspielen von Venedig

Anzeige

Getty Images Kristen Stewart im September 2021 bei der Premiere von "Spencer" in Venedig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de