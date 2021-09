Twilight-Darstellerin Kristen Stewart (31) ist bald als Prinzessin Diana (✝36) im Film "Spencer" zu sehen. Der Streifen soll im Januar nächsten Jahres in die deutschen Kinos kommen. Der Filmtrailer hat bereits für große Begeisterung bei den Fans gesorgt und mittlerweile werden immer mehr Details zum Film veröffentlicht. So hat das royale Kostümbild offensichtlich teilweise sehr viel Zeit in Anspruch genommen.



Wie die französische Vogue berichtet, wurde an einem Haute-Couture-Kleid von Kristen sogar über 1.000 Stunden gearbeitet! Bei dem Outfit handelt es sich um eine Organza-Robe in Beige. Sie wurde von David und Elizabeth Emanuel entworfen, die damals schon das Hochzeitskleid von Diana designeten. Der größte Teil der Arbeitszeit sei in die Pailletten-Stickerei geflossen. Die Verzierungen in Gold und Silber haben rund 700 Stunden gedauert. Der Rock des Kleides wurde mit Volants und Rüschen versehen. Das aufwendige Outfit ist auf diesem Filmplakat zu sehen.

Die Vorfreude auf den Film mit Kristen in royalen Outfits wächst. Ein Experte äußerte sich gegenüber der Us Weekly vor Kurzem aber noch kritisch, ob die 31-Jährige tatsächlich die richtige Besetzung für Lady Di sei. Er meint, dass die Rolle einen hohen Druck erzeugt, dem die Amerikanerin nun standhalten muss.

Schauspielerin Kristen Stewart

Kristen Stewart im Oktober 2016

Kristen Stewart als Prinzessin Diana bei den Dreharbeiten des Films "Spencer" im März 2021

