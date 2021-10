Science-Fiction-Fans haben einen Grund zur Freude: Der Film "Dune" bekommt eine Fortsetzung. Vergangenen Monat kam der Film mit Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson (35) & Co. in die deutschen Kinos – vergangene Woche folgte nun auch die Veröffentlichung des Films in den USA und im Vereinigten Königreich. Nach der Filmpremiere in London gibt es jetzt erneut Grund zum Feiern: Es wird ein Sequel des Streifens folgen.

Nachdem der erste Teil der Filmreihe bei den Zuschauern einschlug wie eine Bombe, wurde nun offiziell bestätigt, dass auch die Fortsetzung des "Dune"-Romanzyklus von Frank Herbert verfilmt wird. Der Cast des Science-Fiction-Dramas ist schon jetzt voller Euphorie: Timothée, der im Film die Hauptrolle des Paul Atreides spielt, teilte die freudige Nachricht auf seiner Instagram-Seite und kommentierte diese mit drei lachenden Smileys. Sein Schauspielkollege Jason Momoa (42) postete voller Freude: "Ich kann es kaum erwarten", und auch die Darsteller Josh Brolin (53) sowie Zendaya (25) feierten die Verkündung im Netz.

Der Regisseur des Streifens, Denis Villeneuve (54), hatte bereits von Anfang an auf eine Fortsetzung gehofft und dem Titel des Films sogar ein "Part One" hinzugefügt, noch bevor das Sequel bestätigt wurde. Im Interview mit Variety beim diesjährigen Toronto Film Festival betonte der Kanadier: "Ich bin optimistisch." Sein Wunsch nach einer Fortsetzung wird nun tatsächlich in Erfüllung gehen – und auch ein genaues Datum für den Kinostart soll es schon geben: Geplant ist der 20. Oktober 2023.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Timothée Chalamet bei der Premiere von "Dune" in London

Anzeige

Getty Images Schauspieler Jason Momoa bei der Premiere von "Dune" in London

Anzeige

Getty Images Regisseur Denis Villeneuve bei der Premiere von "Dune" in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de