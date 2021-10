Priyanka Chopra (39) Jonas macht Nick Jonas (29) eine schöne Liebeserklärung! Nach ihrer Verlobung im Mai 2018 sind der Musiker und die Schauspielerin jetzt schon seit Dezember 2018 offiziell Mann und Frau. Ihre treuen Fans wissen: Die zwei sind einfach total verrückt nacheinander! Das beweist nun auch dieser Beitrag von der "We Can Be Heroes"-Darstellerin: Hier widmet Priyanka ihrem Göttergatten ein paar rührende Zeilen...

Auf Instagram veröffentlichte die 39-Jährige ein hübsches Foto mit ihrem Mann: Priyanka und Nick kuscheln sich auf dem süßen Selfie ganz nah aneinander. In der Bildunterschrift schwärmt die Beauty: "Ich bin so stolz auf dich!" Aber ist Priyanka ganz allgemein oder aus einem bestimmten Grund stolz auf Nick? Die Beauty bezieht sich hier auf den Abschluss seiner "Remember This"-Tour mit den Jonas Brothers in der berühmten Hollywood Bowl. "Du hast es geschafft, herzlichen Glückwunsch!"

Dieses Event hat Fangirl Priyanka sich übrigens nicht entgehen lassen! In ihrer Instagram-Story teilte sie am Mittwochabend einige Eindrücke von dem Konzert – die Miss World aus dem Jahr 2000 war dabei mitten in der Menge und jubelte ihrem Liebsten zu.

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der "Isn't It Romantic"-Premiere in L.A. im Februar 2019

Anzeige

Instagram / priyankachopra Die Jonas Brothers

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra Jonas, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de