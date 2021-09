Nick Jonas (29) bekommt rührende Worte zu seinem Ehrentag! Ein Teeniestar ist der Sänger der Jonas Brothers längst nicht mehr. Mittlerweile hat der US-Amerikaner seine Disney-Zeit hinter sich gelassen und ist mit seinen Geschwistern auf Dauererfolgskurs. Am vergangenen Freitag feierte der Musiker seinen 29. Geburtstag und nähert sich damit mit großen Schritten einem neuen Jahrzehnt. Für seine Liebste Priyanka Chopra (39) Grund genug, ihrem Mann ein paar liebevolle Zeilen zu widmen.

"Liebe meines Lebens. Ich wünsche der freundlichsten, mitfühlendsten, liebevollsten Person, die ich kenne, alles Gute zum Geburtstag", gratulierte die Dunkelhaarige Nick via Instagram zu seinem Ehrentag. Dazu teilte sie ein Foto, auf dem sie ihren Partner liebevoll umarmt. Der US-Amerikaner drückt der 39-Jährigen einen dicken Kuss auf die Wange. Offenbar posieren die zwei in der Partylocation des Abends für die Kamera – denn im Hintergrund ist alles mit Luftballons dekoriert und auf einer Säule prangt die Aufschrift: "Happy Birthday, Nick."

Priyanka ließ es sich in ihrem Post aber nicht nehmen, noch eine weitere Liebesbotschaft an das Geburtstagskind zu senden. "Ich liebe dich, Baby. Danke, dass du so bist, wie du bist", schrieb sie und fügte ein paar Herzchen-Emojis hinzu.

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei den Grammys 2020

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der "Isn't It Romantic"-Premiere in L.A. im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de