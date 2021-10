Cathy Hummels (33) zeigt ihre wilde Seite. Die Moderatorin teilt im Netz meistens Einblicke in ihren Alltag mit Sohnemann Ludwig (3) oder nimmt ihre Fans mit auf Geschäftsreisen oder in den Urlaub. Dabei zeigt die Brünette sich gerne ganz natürlich oder auch mal richtig schick. Jetzt überraschte Cathy allerdings mit einer besonders heißen Aufnahme – und zwar zu Halloween. Sie verwandelte sich kurzerhand in Raver-Braut Cat.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Kampf der Realitystars-Moderatorin ein Foto, mit dem sie das schaurig schöne Wochenende einleiten wollte. "Happy Halloween. Ich rave heute eine Runde und gebe Gas", titelte sie zu dem Bildbeitrag, auf dem sie in schwarzer Hose, Plateau-Sneakern, bauchfrei und mit einem bodenlangen Flauschmantel vor der Kamera posiert. Ganz besonders wild: Cathy streckt darauf die Zunge heraus und formt mit beiden Händen das Rocker-Zeichen. "Heute heiße ich einfach nur Cat", schrieb sie außerdem dazu.

Aber nicht nur Fans freuen sich über den verrückten Auftritt der Beauty als heiße Raver-Lady – auch die Promis feiern den Beitrag. So kommentierte beispielsweise Sänger Pietro Lombardi (29) das Bild mit: "Das ist die wahre Cathy." Offenbar hat Pie die TV-Bekanntheit schon längst von dieser Seite kennengelernt.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Oktober 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2021

RTLZWEI / Paris Tsitsos Pietro Lombardi, Sänger

