Jessica Paszka (31) hat ihr Hochzeitskleid gefunden – und zwar in Deutschland! Mit ihrem Partner Johannes Haller (33) will die ehemalige Bachelorette noch in diesem Jahr vor den Traualtar treten. Wo sich die beiden das Jawort geben werden, haben sie noch nicht verraten – bekannt ist lediglich, dass die Hochzeit weder in ihrer Wahlheimat Ibiza noch in Deutschland stattfinden wird. Nun hat Jessi vorübergehend aber doch wieder deutschen Boden unter den Füßen – sie schaut sich hierzulande nach einem Brautkleid um!

Während ihr Verlobter auf Ibiza weilt und die gemeinsame Tocher Hailey-Su hütet, reiste die 31-Jährige nach Stuttgart, wie sie in ihrer Instagram-Story berichtet. Dort erwartete sie ungeduldig ihre Freundinnen, um endlich den Look für ihren großen Tag auszuwählen. In einem Brautmodengeschäft wurde die Influencerin auch tatsächlich fündig und hat offenbar nicht nur in eine Robe investiert: "Ich bin so glücklich, denn ich habe alle meine Kleider ausgesucht. Ich werde nicht verraten, wie viele", strahlte Jessi und konnte es kaum glauben, dass sie endlich ausgerüstet ist: "Ich könnte gerade die Welt umarmen!"

Ihre Freundinnen haben sich sogar noch mehr überlegt und überraschten die Reality-TV-Bekanntheit mit einer kleinen Verlobungsparty. Nachdem die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin in ihrem Hotelzimmer von süßer Deko begrüßt worden war, ging es danach noch zu einem schicken Essen. Den Abend ließ Jessi schließlich entspannt mit einer Gesichtsmaske im Bett ausklingen.

