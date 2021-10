Ihre Fans machen sich Sorgen um sie! Nathalie Volk (24) verkündete heute die Trennung von ihrem Verlobten Timur. Nachdem sich die Gerüchte um ein Liebes-Aus des Paares gemehrt hatten, war zudem bekannt geworden, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Krankenhaus liegt. Zunächst war unklar, was der Beauty fehlt. Jetzt meldete Nathalie sich endlich mit ersten Details zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand.

Im Gespräch mit Gala machte sie ihr Herz für den Klinikaufenthalt verantwortlich – allerdings nicht ihr gebrochenes: "Ich habe schon seit ein paar Monaten sehr starke Herzprobleme und Schmerzen in der Brust. Ich muss vorerst noch hierbleiben, denn mein Blutdruck ist extrem hoch." Ein wenig besser gehe es ihr aber bereits und sie könne immerhin wieder durchschlafen, fügte die 24-Jährige hinzu.

Nathalie hält sich zurzeit in den USA auf. In den sozialen Netzwerken postete sie ein New Yorker Krankenhaus als ihren Standort. Auf der anderen Seite des Atlantiks hofft die Brünette, ihren Traum von einer Schauspielkarriere verwirklichen zu können.

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Ex-Partner Timur

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de