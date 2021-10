Jetzt ist es offiziell! Seit einigen Tagen rankten sich hartnäckige Gerüchte um ein Liebes-Aus zwischen Nathalie Volk (24) und ihrem Partner Timur. Zuletzt hatten sich die Fans der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin gewundert: Denn die Beauty hatte in den sozialen Netzwerken alle gemeinsamen Bilder mit ihrem Freund gelöscht! Jetzt bestätigte Nathalie, was viele befürchtet hatten: Timur und sie sind kein Paar mehr!

Im Interview mit Gala sorgte die 24-Jährige jetzt für Klarheit: "Timur und ich haben uns im Guten getrennt!" Sie sei zurzeit in einer sehr unklaren Situation, fügte Nathalie hinzu: "Es ist im Moment schwierig, ich weiß noch nicht genau, was ich will..." Die Trennungsgerüchte hatte die ehemalige Castingshow-Kandidatin zuletzt noch mal mit kryptischen Instagram-Posts angefacht.

Zumindest beruflich könnte es für Nathalie aber in nächster Zeit wieder Aufwind geben: In den USA arbeitet sie nämlich gerade an ihrer Schauspielkarriere! Diesen lang gehegten Wunsch einer Laufbahn vor der Kamera kann sich die Brünette nun womöglich bald erfüllen.

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und ihr Freund Timur im September 2021

Instagram / mirandadigrande Timur Akbulut und Nathalie Volk im September 2021

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

