Besorgniserregende Nachrichten von Nathalie Volk (24)! Erst gestern sorgte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit ihren Social-Media-Aktivitäten für Spekulationen um eine mögliche Trennung von ihrem Verlobten Timur. Auf dem Profil des Models sind alle Pärchenfotos verschwunden, dafür waren aber kryptische Zeilen zu lesen. Der ehemaligen Dschungelcamperin scheint es im Moment tatsächlich nicht gut zu gehen. Nun musste Nathalie sogar in eine Klinik!

In ihrer Instagram-Story teilte die 24-Jährige ein beunruhigendes Foto. Darauf ist die Hand der TV-Bekanntheit mit einem Bändchen aus dem Krankenhaus zu sehen. Zu lesen ist darauf eindeutig ihr Name. Zusätzlich markierte Nathalie ihren Standort in einem New Yorker Krankenhaus. Was genau ihm fehlt, behielt das Model bisher allerdings für sich.

Dass sie mit einer aktuellen Situation nicht zufrieden ist, hatte Nathalie gestern mit folgenden Zeilen deutlich gemacht: "Wenn Gott eine Tür schließt, hör auf, dagegen zu hämmern. Was auch immer sich dahinter befand, war nicht für dich bestimmt. Bedenke die Tatsache, dass er sie vielleicht geschlossen hat, weil er weiß, dass du so viel mehr wert bist." Was genau sie damit gemeint hat, verriet sie jedoch nicht.

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Partner Timur

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de