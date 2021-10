Marie Nasemann (32) und Sebastian Tigges sind verliebt wie am ersten Tag! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner haben inzwischen zwei gemeinsame Kinder. Erst kürzlich durften sie die Geburt ihrer Tochter feiern. Das Paar ließ auch seine Follower an seinem großen Familienglück teilhaben. Jetzt hatten Marie und Sebastian nicht als Eltern, sondern als Liebespaar etwas zu feiern: Sie sind seit vier Jahren zusammen!

Auf Instagram postete Marie anlässlich ihres Jubiläums ein rührendes Foto. Auf dem Schnappschuss liegt sie im Krankenhausbett kurz nach der Entbindung ihres zweiten Kindes, während Ehemann Sebastian sanft ihren Kopf zwischen die Hände nimmt. Mit "Vier Jahre wir" betitelte das Model die süße Momentaufnahme. Marie und Sebastian sind seit vier Jahren zusammen und haben im Mai dieses Jahres standesamtlich geheiratet. Zu diesem Zeitpunkt war das Paar bereits über zwei Jahre verlobt.

Ihr großes Liebesglück krönten die beiden mit der Geburt ihres zweiten Kindes, die sie am 17. Oktober verkündeten. Für die Verkündung postete Marie ein intimes Foto kurz nach der Geburt ihrer Tochter. Inzwischen nahm die 32-Jährige ihre Follower im Netz auch mit, wie sie ihren Alltag mit zwei Kindern stemmt. Doch aktuell scheinen bei der Mama wohl Glücks- statt Stressgefühle zu überwiegen. "Unendliches Glück und Liebe", schrieb sie zu dem Instagram-Schnappschuss mit ihren zwei Kids.

Anzeige

Instagram / tiggess Sebastian Tigges und Marie Nasemann, Juli 2021

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und Sebastian Tigges mit ihrer Tochter, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihren beiden Kindern im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de