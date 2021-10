Mit diesem Auftritt dürfte Kaia Gerber (20) dem ein oder anderen Follower den Atem geraubt haben! Die gebürtige US-Amerikanerin gab ihr Modeldebüt im Alter von 16 Jahren – und ist mittlerweile von den Laufstegen der Welt kaum mehr wegzudenken. Zudem steht sie regelmäßig für das Vogue-Magazin vor der Kamera – und arbeitet auch sonst mit vielen bekannten Designern zusammen. Jetzt bezauberte Kaia ihre Fans einmal mehr mit einem supereleganten Look!

Bei der diesjährigen DKMS Gala in New York zog die 20-Jährige alle Blicke auf sich: Sie trug bei der Veranstaltung ein schwarzes, ärmelloses Kleid, das mit glitzernden Pailletten verziert war – und ihre schlanke Figur perfekt zur Geltung brachte. Den eleganten Look rundete Kaia mit einem dezenten Make-up ab: Sie entschied sich für etwas Wimperntusche und einen nudefarbenen Lippenstift.

Auch sonst waren zu dem Event zahlreiche Promis eingeladen – darunter das Model Coco Rocha (33), die Designerin Vera Wang und die Schauspielerin Jaime King (42). Letztere begeisterte an dem Abend mit einem besonders auffälligen Outfit: Die Hart of Dixie-Darstellerin trug eine glamouröse rot-schwarze Robe und kombinierte dazu cremefarbene Handschuhe.

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber bei der DKMS Gala im Oktober 2021 in New York City

Anzeige

Getty Images Jaime King, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jaime King, Katharina Harf und Vera Wang im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de