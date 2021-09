Kaia Gerber (20) feiert eine süße Premiere! Schon im vergangenen Herbst war das Nachwuchsmodel erstmals an der Seite von Jacob Elordi (24) gesichtet worden. Ob die beiden wirklich ein Paar sind, war zunächst unklar – bis die Tochter von Cindy Crawford (55) und der Netflix-Star ihre Liebe im Netz offiziell machten. Jetzt gingen die Turteltauben noch einen Schritt weiter: Bei einer Gala in Hollywood zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich!

Sie strahlen wie ein waschechtes Traumpaar! Am Samstagabend fand in Los Angeles die Eröffnungsfeier des Academy Museum of Motion Pictures statt. Zahlreiche Stars und Sternchen präsentierten sich dort in ihren schönsten Roben – unter ihnen auch Kaia und Jacob. Ganz verliebt posierten die beiden für die Fotografen und warfen einander schmachtende Blicke zu.

Seit ihre Romanze in der Öffentlichkeit stattfindet, scheint der Beauty ein echter Stein vom Herzen gefallen zu sein. In einem Interview betonte sie zuletzt, wie glücklich sie derzeit sei: "Diese sichere, feste Beziehung hat mir wirklich die Augen geöffnet und mich empfänglich gemacht für die Möglichkeiten der Liebe und das Gefühl, bedingungslos zu lieben!"

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber in Hollywood, September 2021

Anzeige

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi bei der Eröffnung des Academy Museum of Motion Pictures, September 2021

Anzeige

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber im August 2020

Anzeige

Wie gefallen euch die Pärchenbilder der beiden? Wirklich so süß! Nicht so mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de