Gerade läuft das große Grill den Henssler-Halloween-Special im Fernsehen – und natürlich haben sich die Stars der Show zu diesem Anlass es sich nicht nehmen lassen, sich in Schale zu werfen. In der Grusel-Ausgabe der erfolgreichen Kochshow sind dieses Mal Verona Pooth (53), Ross Antony (47) und Marijke Amado (67) zu Gast. Im Gedächtnis wird den Zuschauern aber wohl eher die Jury bleiben – die sich besonders schaurig in Szene setzten!

Wie immer beurteilen auf Vox auch dieses Mal Reiner Calmund (72), Christian Rach (64) und Mirja Boes (50) die Gänge der Promis und Steffen Henssler (49). Während sich der sichtlich erschlankte Sportexperte Calli in einen schwarzen Anzug mit nur kleinen Halloween-Accessoires hüllte, waren Koch Christian und Komikerin Mirja schon deutlich mutiger unterwegs. Der ehemalige Restauranttester trug einen mit Knochen und Federn verzierten Zylinder, dazu einen grauen Anzug bedruckt mit schwarzen Geistern, Kürbissen, Spinnen, Skeletten und Katzen. Mirja schoss allerdings den Vogel ab: Ihr blondes Haar ließ sie gekreppt von ihrem Kopf abstehen, das Make-up im Gesicht hatte sie absichtlich verschmiert. Dazu trug sie eine wilde Bluse mit rotschwarzem Leopardenmuster – inklusive Totenschädelkette.

Kein Wunder, dass gerade Mirjas Look die größten Reaktionen auf Twitter hervorrief. Während die einen die 50-Jährige auf den ersten Blick gar nicht wiedererkannten, gaben die anderen ganz schön Boes-e Kommentare ab. "Mirja Boes ist die Pandemie aber nicht gut bekommen" oder "Endlich wurde Mirja Boes mal entsprechend zurechgemacht! Lange genug hat's gedauert..." waren nur zwei der durchaus fiesen Reaktionen.

RTL / Frank W. Hempel Christian Rach beim "Grill den Henssler"-Halloween-Special

RTL / Frank W. Hempel Reiner Calmund beim "Grill den Henssler"-Halloween-Special

RTL / Frank W. Hempel Stefan Eggert, Matthias Eggert, Ross Antony, Verona Pooth, Steffen Henssler, Marijke Amado und Laur

