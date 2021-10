Entwickelt sich da etwa etwas Tieferes bei Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (27)? Die Society-Lady und der Komiker überraschten Anfang Oktober alle mit ihrem gemeinsamen Auftritt in der US-Show Saturday Night Live. In verschiedenen Sketchen nahmen die beiden nicht nur sich, sondern auch ihre Freunde ordentlich auf die Schippe – einmal kam es sogar zu einem Kuss der beiden Megastars! Doch auch privat scheinen sich Kim und Pete prächtig zu verstehen: Sie wurden sehr vertraut in einem Freizeitpark gesichtet.

Am Wochenende besuchten Kim und Pete den Park Knott's Berry Farm in der Nähe von Los Angeles. Zusammen mit den frisch verlobten Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) verbrachten sie dort den Abend auf den wilden Fahrgeschäften – und wirkten dabei selbst fast wie ein Pärchen! Paparazzi hielten fest, wie die zwei beispielsweise in einer Achterbahn nebeneinander Platz nehmen und sich – vor Angst oder Zuneigung oder beides – aneinander festklammerten. Auch Händchen wurden gehalten, wie Fotos zeigen, die People vorliegen.

Schon nach ihrem "Saturday Night Live"-Auftritt hatten die beiden betont, nur ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen – das betonte nach dem Parkbesuch nun auch noch einmal ein Bekannter der beiden gegenüber People: "Sie haben den gleichen Freundeskreis also wird man sie immer mal wieder zusammen sehen. Sie sind nur Freunde, die miteinander abhängen." Was sagt ihr: Könntet ihr euch Kim und Pete als Paar vorstellen? Stimmt ab.

Anzeige

Getty Images Pete Davidson im März 2020

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2021 in New York City

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der amfAR-Gala in NYC im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de