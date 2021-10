Shanna Moakler (46) und Matthew Rondeau wollen es noch einmal miteinander versuchen. Seit Anfang 2020 geht das Paar nun schon mit kurzen Unterbrechungen gemeinsam durchs Leben. Zuletzt trennten sich die Ex-Frau von Travis Barker (45) und das Model im vergangenen Sommer. Damals erzählte Matthew, dass er sich zunächst auf sich selbst fokussieren wolle. Doch jetzt verriet ein Insider, dass Shanna und ihr Ex wieder zusammen sind.

Wie eine Quelle nun gegenüber Us Weekly erzählte, hätten die zwei zwar schon immer eine On-off-Beziehung geführt, doch aktuell seien sie wieder sehr glücklich miteinander. "Er war eine Vertrauensperson für sie in dieser schweren Zeit ihres Lebens", berichtete der Bekannte des Paares. Zuletzt schien Shanna das neue Glück ihres Ex-Mannes sehr zuzusetzen. Kürzlich wurde das einstige Playmate sogar weinend am Telefon gesehen. Doch Matthew scheint seine Liebste so gut es geht zu unterstützen. "Es ist sicherlich eine Beziehung, die in naher Zukunft zu einer Verlobung führen kann", zeigten sich weitere Insider anschließend zuversichtlich.

Die Gerüchte über ein Liebes-Comeback des Schauspielers und der Beauty kochten erneut hoch, nachdem Shanna Mitte der Woche eine Collage von Fotos mit Matthew in ihrer Instagram-Story geteilt hatte. Auf einem der Fotos küsst sie ihren Partner liebevoll auf die Wange und wirkt sehr verliebt. Außerdem markierte sie ihn in dem Foto und fügte zudem ein rotes Herz-Emoji unter der Collage ein.

Anzeige

Instagram / matthew_rondeau Matthew Rondeau im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler im September 2021

Anzeige

Instagram / matthew_rondeau Matthew Rondeau im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de