Er bekommt mächtig Support! Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer nahmen in diesem Jahr an Das Sommerhaus der Stars teil. Hinter Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt belegten sie letztendlich den zweiten Platz. Doch nicht nur die Fans feierten den Auftritt von Ben und Sissi – auch Arielle Rippegather war mehr als angetan, vor allem von dem Transgender-Model: Arielle betont gegenüber Promiflash, dass Ben in ihren Augen die Transgender-Community toll vertreten hat!

Im Promiflash-Interview auf der Halloweenparty von Xenia Prinzessin von Sachsen (35) im First Class Medical in Berlin kommt die Blondine gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Ich finde, er hat das super gemacht. Er hat vor allem gezeigt, dass man ganz normal ist. Er ist nicht so total außergewöhnlich ausgeflippt oder ein Paradiesvogel – die Leute denken von Transgendern immer, dass das Paradiesvögel sind – dabei bin ich auch eine ganz normale Frau", erzählt die ehemalige DSDS-Kandidatin.

Doch damit nicht genug: "Ich finde, er hat das wirklich gut gemacht. Er hat auch eine wunderschöne Freundin. Die sehen zusammen wahnsinnig toll aus – die sehen geil aus. Er hat auch gezeigt, dass er geiler aussieht als 80 Prozent der anderen Herren da." Arielle sei einfach ganz stolz auf Ben – und das, obwohl sie ihn nicht persönlich kenne.

RTL / Stefan Gregorowius Sissi Hofbauer und Ben Melzer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Facebook / Arielle Rippegather DSDS-Star Arielle Rippegather

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer im Juli 2021

