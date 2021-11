Kam es beim Gruselfest zu einer unerwarteten Begegnung? Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) haben 17 Jahre nach ihrer Trennung wieder zueinandergefunden – und sind heute einfach unzertrennlich. Auch Halloween feierten die Musikerin und der Schauspieler nun zusammen mit ihrem Sohn Max und seinem Sohn Samuel. Trafen sie bei ihrem "Süßes oder Saures"-Spaziergang durch die Nachbarschaft etwa auch auf Bens Ex-Frau Jennifer Garner (49)?

Ben und J.Lo waren mit den Kids in einer privaten, umzäunten Wohnanlage in Malibu unterwegs, wie Bilder von TMZ festhalten. Bekannt ist auch, dass Ex Jennifer ebenfalls in der Gegend unterwegs war – laut Augenzeugen sollen sie sich sogar über den Weg gelaufen sein. Ob die große Patchworkfamilie auch zusammen Halloween verbracht hat, ist bislang unklar.

Vollkommen abwegig ist das nämlich gar nicht – schließlich soll Jennifer keinen Groll gegen ihren früheren Ehemann und seine neue Freundin hegen. "Ihre einzige Sorge sind und waren immer ihre Kinder. Solange Ben trotzdem für die Kids da ist, ist auch Jennifer glücklich", soll ihre Meinung zu Bens Liebesglück laut HollywoodLife sein. Solange es ihren gemeinsamen Kindern gut gehe, unterstütze die 49-Jährige den Filmstar.

Anzeige

Action Press / Spaziani,Stefano Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den Filmfestspielen in Venedig, September 2021

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den Filmfestspielen in Venedig, September 2021

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de