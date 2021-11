Trauerphase ade? Amelia Gray Hamlin (20) möchte offenbar zeigen, dass sie über die Trennung von Scott Disick (38) hinweg ist. Monatelang dateten sich das Model und der Unternehmer. Nach ihrer Trennung im September wurde Scott zuletzt turtelnd mit einer neuen Flamme gesichtet. Und Amelias Reaktion? Die Beauty nimmt's nach außen hin gelassen und betonte im Netz, wie glücklich sie sei – doch ihre Community ist skeptisch.

Auf Instagram teilte die Brünette eine Fotoserie von sich und begann mit einem Bild, auf dem sie ihren Mittelfinger in die Kamera reckt! Ist das eine klare Message an ihren Ex-Freund Scott? Ihre Follower sind sich jedenfalls dessen sicher. "Dieser Finger ist für Scott" und "Ich bin so froh, dass du aus dieser Beziehung raus bist, hast Du schon mitbekommen, wie schnell er dich ersetzt hat?" lauteten nur einige der aufgeregten User-Kommentare.

Andere munkelten jedoch, dass Amelia mit ihrem Beitrag deutlich mache, dass sie eben doch noch nicht über die Trennung hinweg ist. "Sie hat offensichtlich noch immer Gefühle für ihn [...] sonst hätte sie das Foto nicht gepostet", hieß es unter den Aufnahmen. Einige aufmerksame Fans wollen sogar erkannt haben, dass die Beauty noch immer eine Kette trage, die Scott ihr geschenkt haben soll.

Instagram / ameliagray Amelia Gray Hamlin, Model

Instagram / ameliagray Amelia Gray Hamlin, 2021

Instagram / ameliagray Amelia Gray Hamlin und Scott Disick

