Scott Disick (38) genießt die Zeit mit seiner Liebsten! Schon seit Ende des vergangenen Jahres ist der Realitystar mit dem 18 Jahre jüngeren Model Amelia Gray Hamlin (20) zusammen. Trotz des großen Altersunterschiedes scheint es zwischen den beiden wirklich gut zu laufen, denn sie unternehmen sogar öfters etwas zusammen mit den drei Kindern von Scott. Nun machten sie wieder einen Familienausflug – und kuschelten dabei auf einem Boot.

Auf Instagram teilte Scott nun ein paar Schnappschüsse von einer kleinen Bootstour, die er zusammen mit Amelia und seiner Tochter Penelope (9) unternahm. In seiner Story postete er ein paar Fotos von einem großen Motorboot, auf dem sie ihren Tag offenbar verbrachten. Auf einem der Bilder gibt der Unternehmer seiner Tochter einen Kuss auf den Kopf, während er sie fest im Arm hält. Doch Penelope war anscheinend nicht die Einzige, mit der Scott auf dem Boot kuschelte: In einem Feed-Post sieht man ihn auch Arm in Arm mit seiner Freundin Amelia. Unter einer Decke und in dicke Pullover gehüllt blicken die beiden auf dem Foto nachdenklich in die Ferne.

Doch obwohl die Turteltauben nur selten süße Pärchenfotos von sich mit ihren Followern teilen, scheinen nicht alle Fans von dem Kuschelbild begeistert zu sein. Einige sorgen sich nun etwa wegen der eher ernsten Gesichtsausdrücke der beiden: "Ihr seht irgendwie traurig aus" und "Seid ihr überhaupt glücklich?", lauten nur zwei der Äußerungen in der Kommentarspalte des Beitrags.

MEGA Scott Disick und Amelia Hamlin, 2021

Instagram / letthelordbewithyou Penelope Disick, 2021

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick mit Freundin Amelia und Sohn Reign

