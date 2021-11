Für die Fans von Helene Fischer (37) gibt es im Moment allen Grund zur Freude! Die deutsche Schlagerqueen erwartet nämlich gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Seitel zum ersten Mal Nachwuchs. Zwar bestätigte die "Atemlos"-Interpretin die Babynews höchstpersönlich im Netz – jedoch gewährt sie ihren Fans so gut wie keine Einblicke in ihre Schwangerschaft. Doch jetzt lässt sie ihre Supporter an ihrem Glück teilhaben: Auf diesem Foto zeigt Helene stolz ihren runden Babybauch!

Auf dem Schnappschuss, der beim Dreh der ARD-Show "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" entstanden ist, performt Helene einen ihrer Songs auf der Bühne – und dabei setzt sie ihre Körpermitte besonders schön in Szene: Auf dem Foto trägt die Schlagersängerin ein schwarzes Pailletten-Outfit, das ihren runden Schwangerschaftsbauch perfekt umspielt. Zudem wirkt die werdende Mutter bei ihrem Auftritt überglücklich und gelöst.

Am 20. November können die Fans Helene dann bei "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" in voller Pracht bestaunen – und nicht nur das! Die "Herzbeben"-Interpretin wird nämlich am kommenden Samstag zusätzlich auch bei Thomas Gottschalks Show "Wetten, dass..?" zu Gast sein.

Getty Images Sängerin Helene Fischer bei "2020! Menschen, Bilder, Emotionen! – Der große RTL Jahresrückblick"

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

PH7/WENN Helene Fischer bei der TV-Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten", 2019

