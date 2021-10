Vor wenigen Tagen hatte ein Insider ein gut gehütetes Geheimnis von Helene Fischer (37) an die Öffentlichkeit getragen: Die Schlager-Queen und ihr Partner Thomas Seitel erwarten zum ersten Mal Nachwuchs! Inzwischen hat die "Herzbeben"-Interpretin ihre Schwangerschaft sogar selbst bestätigt – doch von den Berichten des Insiders ist die Blondine so gar nicht begeistert. "Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht", beschwerte sich die werdende Mutter auf ihrem Instagram-Profil. Zudem verriet sie noch einige Details zu ihrer Schwangerschaft...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de