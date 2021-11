Strebt Sam Asghari (27) etwa eine Karriere in Hollywood an? Der Personal Trainer ist vornehmlich wegen seiner Beziehung mit Popsängerin Britney Spears (39) bekannt geworden. Daneben hat er allerdings auch erste Erfahrungen im Filmbusiness gesammelt – 2019 stand er für den Streifen "Can You Keep a Secret?" vor der Kamera. Offenbar hat ihm diese Arbeit ziemlich gut gefallen – denn nun folgt der nächste Job!

Sam wurde für den Film "Hot Seat" engagiert – zusammen mit hochkarätigen Schauspielerin, wie Deadline berichtet: Neben Mel Gibson (65) wird er am Set auf Kevin Dillon (56) treffen, James Cullen Bressack wird Regie führen. In dem Actionthriller geht es um einen ehemaligen Hacker, der von einem unbekannten Mann gezwungen wird, Bankinstitute zu knacken. Sam wird in der Produktion den SWAT-Sergeant Tobias verkörpern.

Sam kurbelt seine Karriere an – wird es ihm seine Verlobte etwa gleichtun? Zumindest überlegte die Musikerin vor wenigen Wochen auf Instagram, die Veröffentlichung mehrerer Singles nachzuholen – inklusive Musikvideos. Dafür wolle sie alles selbst in die Hand nehmen, selbst Regie führen, Make-up und Kostüm organisieren sowie Musik und Video eigenständig produzieren.

Getty Images Sam Asghari, Fitnesscoach

Getty Images Mel Gibson in Beverly Hills, Februar 2017

Instagram / britneyspears Britney Spears, US-amerikanische Musikerin

