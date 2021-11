Meadow Walker (22) sorgt mit ihrem Look für Blitzlichtgewitter! Für die Tochter von Paul Walker (✝40) könnte es aktuell wohl kaum besser laufen. In Louis Thornton-Allen scheint sie den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Nach nur wenigen Monaten Verlobung gaben die beiden sich Ende Oktober das Jawort. Nun hatte Meadow ihren ersten öffentlichen Auftritt als verheiratete Frau und glänzte mit ihrem Outfit auf dem roten Teppich.

Das Model nahm am Montag an den WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards in New York teil. Während Meadow für die Fotografen posierte, trug sie ein schulterfreies Minikleid und High Heels in Rot. Die langen Beine der 22-Jährigen kamen durch diese Kombination perfekt zur Geltung. Eine farblich passende Clutch und ihre Bob-Frisur rundeten den klassischen Style ab.

Obwohl Meadow ihren Louis geheiratet hat, scheint das frischvermählte Ehepaar seine Liebe weiterhin aus der Öffentlichkeit heraushalten zu wollen. Ein gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt lässt zumindest weiter auf sich warten. Denn auch bei diesem Event kam die Beauty allein.

Instagram / meadowwalker Meadow Walker und Louis Thornton-Allan

Getty Images Meadow Walker bei den WSJ Magazine 2021 Innovator Awards

Instagram / louisthorntonallan Louis Thornton-Allan und Meadow Walker

