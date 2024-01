Meadow Walker erstmals nach Bekanntgabe der Trennung gesehen

Meadow Walker (25) ist ganz unauffällig unterwegs! Die Tochter des verstorbenen Stars Paul Walker (✝40) hatte im Juli 2021 ihre Beziehung mit Louis Thornton-Allan öffentlich gemacht. Bereits einen Monat später verlobten sich die beiden. Im Oktober 2021 gaben sie sich schließlich ganz romantisch das Jawort. Doch vor wenigen Wochen kam dann allerdings die Überraschung: Das Model und sein Mann haben sich getrennt: Nun ist Meadow erstmals nach dem Liebes-Aus unterwegs.

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 25-Jährige, wie sie am Wochenende in New York unterwegs war. Sie trug eine schwarze lockere Jacke und kombinierte dazu eine weite Jeans. Ihre Haare stylte sie in einem Zopf. Meadow wirkte ausgeglichen, aber auch in sich gekehrt. Ob das mit der Trennung zu tun hat? Immerhin war das Model alleine unterwegs.

Wenige Wochen zuvor hatte das Model seine Trennung via Instagram bekannt gegeben: "Nach drei wundervollen Ehejahren haben wir uns darauf geeinigt, uns freundschaftlich zu trennen." Beide hätten sich dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen. "Dies ist wirklich eine gemeinsame Entscheidung und wir hoffen aufrichtig, dass jeder unsere Wünsche nach Privatsphäre respektieren kann. Wir lieben und respektieren uns und werden uns auch weiterhin gegenseitig unterstützen", schloss die Beauty ihr Statement ab.

Getty Images Louis Thornton-Allan und Meadow Walker bei den US Open, 2023

Instagram / meadowwalker Meadow Walker mit ihrem Mann Louis Thornton-Allan im August 2022

Getty Images Meadow Walker

