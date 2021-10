Diese Bilder rühren trotz Freude zu Tränen! Fast & Furios-Star Paul Walker (✝40) verstarb vor acht Jahren bei einem schrecklichen Autounfall. Er hinterließ unter anderem seine Tochter Meadow Walker (22), die nun ihre große Liebe Louis Thornton-Allan während einer intimen Zeremonie heiratete. Pauls bester Freund Vin Diesel (54) übernahm bei der Hochzeit die ehrenvolle Aufgabe des Brautführers und begleitete Meadow zum Altar.

Die Brünette veröffentlichte am Freitag auf ihrem Instagram-Profil einige private Aufnahmen ihrer Hochzeit. "Wir sind verheiratet!", verkündete sie im Netz voller Freude und postete zahlreiche Bilder der Feier. Besonders ihre innige Beziehung zu ihrem Patenonkel Vin wird darauf deutlich. Wie auf den Schnappschüssen der Feierlichkeiten zu sehen ist, war der Schauspieler derjenige, die die Braut zum Altar führte. Dass der Actionstar diese Rolle für Meadow übernahm, rührte nicht nur die 22-Jährige sichtlich, sondern auch die Webgemeinde.

So lösten die Hochzeitsfotos im Netz zahlreiche Glückwünsche aus. Besonders Vins Rolle in der Zeremonie sorgte für Begeisterung. "Ich liebe es, dass Vin Dich zum Altar geführt hat", "Paul ist stolz und glücklich" und "das ist so herzerwärmend", heißt es unter den Fotografien.

Meadow Walker und Louis Thornton-Allan

Paul Walker und Vin Diesel

Meadow Walker und Paul Walker

