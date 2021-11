Für Oana Nechiti (33) und Erich Klann (34) ist es eine ganz besondere Zeit! Ende Oktober verkündeten die Let's Dance-Stars, dass sie wieder Eltern werden. Für die beiden Profitänzer ist es bereits das zweite Kind. Sohnemann Niklas erblickte 2012 das Licht der Welt. Wie glücklich das Paar aktuell ist, wird auch in Oanas neuestem Post deutlich. Darin macht sie ihrem Erich eine süße Liebeserklärung.

Die gebürtige Rumänin wurde nun offenbar von ihren Gefühlen übermannt. "Du warst schon immer mein Zuhause. Wir wussten nie so wirklich, in welchem Land wir leben werden, was wir machen werden und hatten auch nie ein genauen Plan. Anscheinend hatte jemand anderes immer einen viel besseren Plan für uns, als wir uns es jemals ausmalen könnten", schrieb Oana zu einem Paarfoto auf Instagram. Sie liebe es einfach, an Erichs Seite zu leben.

Grund für diesen emotionalen Ausbruch war ein besonders schöner Familientag. "Mit Massage, mit Lachen, mit gemeinsames Kochen, essen, spielen und Schwiegereltern besuchen", zählte die 33-Jährige auf. "Das Gefühl, was ich gerade in mir trage, ist die Definition von Glück", verlieh Oana ihrer Freude Ausdruck.

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti in Dubai, Oktober 2021

Anzeige

ActionPress/Thomas Burg Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance" 2018

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de