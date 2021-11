Gisele Oppermann (34) freut sich auf Adam sucht Eva! Am 15. November geht das nackte Datingformat in eine neue Runde. Gleich mehrere Promis werden sich vor der Kamera hüllenlos präsentieren. Auch Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Gisele ist mit von der Partie. Die Beauty freut sich nicht nur darauf, bei der Show möglicherweise auf ihren Traummann zu treffen. Sie hat auch richtig Lust aufs Nacktsein!

"In der Quarantäne bin ich schon die meiste Zeit nackig rumgelaufen. Aber nicht als Vorbereitung für die Sendung – ich bin einfach gerne nackt", betonte Gisele gegenüber Promiflash. Früher sei sie gerne an den FKK-Strand gegangen. Mittlerweile sei für sie als Person des öffentlichen Lebens aber selbst ein Sauna-Gang schwierig. "Da jeder heutzutage ein Handy in der Hand hat, würde ich das heute nicht mehr machen", erklärte Gisele.

Bei "Adam sucht Eva" kann die 34-Jährige ihre Nackt-Leidenschaft voll ausleben. Auch ein Großteil ihrer Lieben freut sich über Giseles Teilnahme. "Meine Freunde und meine Familie stehen hinter mir. Klar gab es einige Diskussionen, aber ich stehe zu mir. Ich mag meine Natürlichkeit", beteuerte Gisele gegenüber Promiflash.

"Adam sucht Eva" ab dem 15. November immer montags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI und auf RTL+.

RTL Gisele Oppermann bei "Adam sucht Eva"

Instagram / giseleoppermann Gisele Oppermann im November 2019

ActionPress Gisele Oppermann, Juli 2017

