Die Unter uns-Stars sind mehr als stolz! Vor wenigen Tagen wurden Lars Steinhöfel (35) und sein Freund Dominik Schmitt zu den Gewinnern der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars gekürt. Im entscheidenden Spiel setzte sich das Paar durch und konnte mit dem Geldkoffer in der Hand jubelnd im Konfettiregen stehen. Lars' Kollegen aus der RTL-Daily freuen sich ebenfalls, dass der Sieger aus ihren Reihen kommt. In einem süßen Video haben sie dem Easy-Darsteller jetzt gratuliert.

Auf der offiziellen Instagram-Seite von "Unter uns" ging ein Clip online, in dem Timothy Boldt (30), Benjamin Heinrich (37), Valea Scalabrino (31) und Co. Glückwünsche an den gebürtigen Berliner und seinen Partner überbringen. "Ein grandioser Sieg", schwärmte Bambi-Darsteller Ben und fügte hinzu, dass er sich schon im Vorfeld sicher war, dass die zwei sich durchsetzen würden. Lars TV-Ehemann Timothy hatte hingegen noch ein paar wenige Zweifel, ist jetzt aber umso glücklicher. "Mir war von Anfang an klar, dass ihr die Sieger der Herzen sein werdet, aber dass ihr auch noch das Sommerhaus gewinnt...", jubelte er euphorisch.

Auch die "Unter uns"-Dachgeschoss-WG-Mädels Isabelle Geiss (23) und Sharon Berlinghoff (25) sowie Carina Koller (25) ließen es sich nicht nehmen, liebe Worte an den Sommerhaus-Gewinner zu schicken. Der kommentierte den Beitrag kurz darauf auch mit den Worten: "Aww, wie süß ihr seid" – und machte auch seinen Verlobten auf das Video aufmerksam.

TVNOW / Stefan Behrens Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt) bei "Unter uns"

RTL Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel im "Sommerhaus der Stars"-Halbfinale

TVNow/ Stefan Behrens Cecilia (Carina Koller) und Sina (Valea Scalabrino) bei "Unter uns"

