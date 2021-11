Der tragische Tod von Halyna Hutchins schockt die gesamte Filmwelt. Die Kamerafrau kam vor zwei Wochen am Set des Films "Rust" ums Leben. Schauspieler Alec Baldwin (63) sollte bei den Dreharbeiten mit einer Requisitenwaffe schießen, die allerdings fehlzündete und Halyna dabei tödlich verletzte. Auch der Regisseur des Films, Joel Souza (48), wurde bei dem Unfall verwundet. Halynas Angehörige wollen nun offenbar Klage wegen fahrlässiger Tötung einreichen.

Wie TMZ erfahren hat, hat Halynas Ehemann Matthew Hutchins eine Anwaltsfirma in Los Angeles beauftragt, die auf Fälle von fahrlässiger Tötung spezialisiert ist. Die Juristen bereiten demnach offenbar gerade eine Klage im Namen von Matthew und seinem und Halynas gemeinsamen neunjährigen Sohn Andros vor. Gegen wen sich die Klage genau richtet, ist noch nicht bekannt. Klar ist bisher nur, dass mehrere Angeklagte in der Klageschrift genannt werden sollen. Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist bisher noch ungewiss. Die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall laufen noch.

Kurz nach dem Unglück hatte Matthew sich bereits auf Social Media in einem rührenden Post zu dem plötzlichen Tod seiner Frau zu Wort gemeldet: "Halyna hat uns alle mit ihrer Leidenschaft und Vorstellungskraft inspiriert, und ihr Vermächtnis ist zu bedeutend, um es in Worte zu fassen."

Getty Images Alec Baldwin in Beverly Hills, Kalifornien

Instagram / francesfisher Die Filmcrew von "Rust"

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

