Hardy Krüger jr. (53) lebte zu Beginn seiner Karriere auf der Straße! Über seine dramatische Vergangenheit spricht der deutsche Schauspieler offen. Nachdem sein Sohn 2011 im Alter von acht Monaten am plötzlichen Kindstod gestorben war, verfiel der Darsteller dem Alkohol. Die Sucht hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Doch sogar schon Jahrzehnte zuvor hatte der Filmstar harte Zeiten erlebt. In den 1990er Jahren verbrachte Hardy einige Monate obdachlos!

Im Interview mit Bild berichtet der 53-Jährige offen von dieser schwierigen Phase, die er im Jahr 1991 durchlebt hat. Weil er sich noch am Anfang seiner Karriere befand und kaum Geld hatte, konnte er sich keine Wohnung leisten. Aus diesem Grund hauste Hardy unter einer Brücke in München. "Ich wollte nie jemanden um Hilfe bitten, zum Glück war es Sommer", erinnerte sich der ehemalige Pretty in Plüsch-Teilnehmer.

Vor zwei Jahren hatte Hardy im Gespräch mit Gala jedoch versichert: "Es klingt dramatischer, als es wirklich war." Nach seinem Aufenthalt in Amerika habe er in Deutschland neu anfangen können. "Bis ich den ersten Job und wieder Geld in der Hand hatte, verbrachte ich die Nächte unter dem feinen bayrischen Sommerhimmel", hatte er damals erzählt.

Getty Images Hardy Krüger jr. im Dezember 2014

Getty Images Hardy Krüger jr. im Oktober 2018 in München

Getty Images Hardy Krüger jr. im November 2018 in Berlin

