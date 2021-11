Sie lässt ihre Fans teilhaben! Yeliz Koc (28) verzückte Anfang Oktober ihre Follower: Das ehemalige Bachelor-Girl brachte sein erstes Kind zur Welt. Auf die Reise durch ihre ersten Wochen als frischgebackene Mama nahm die gebürtige Hannoveranerin ihre Anhänger gerne mit – und teilte dabei auch Bilder ihres After-Baby-Bodys. Jetzt sprach Yeliz ganz offen über ihr Gewicht nach der Geburt ihrer kleinen Tochter.

In ihrer Instagram-Story ließ die Beauty ihre Follower auf ihre Waage blicken: Auf der Anzeige waren 67,3 Kilo zu sehen. Diese Zahl ordnete Yeliz daraufhin ein: "Ich habe noch zehn Kilo von der Schwangerschaft drauf und ich finde, dass meine Figur genau so aussieht wie vor der Schwangerschaft." Damals habe sie 57 Kilo gewogen, fügte die 28-Jährige hinzu: "13 sind jetzt runter, insgesamt hatte ich also 23 Kilo zugenommen."

Während ihrer Schwangerschaft hatte Yeliz häufig über starke Übelkeit geklagt. Und auch nachdem sie ihre Tochter begrüßen durfte, scheint es ihr nicht immer gut zu gehen: "Meine Nase ist immer noch zu, mein Zahnfleisch ist entzündet. Das ist wirklich eine Katastrophe."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Oktober 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, ihre Tochter Snow Elanie und Hündin Luna

