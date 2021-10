Yeliz Koc (27) ist immer noch nicht ganz gesund. Während ihrer Schwangerschaft hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin mit extremer Übelkeit zu kämpfen. Kurz vor der Geburt hatte sie die Tabletten abgesetzt – schlecht war ihr aber weiterhin. Nach der Entbindung schien es ihr dann endlich wieder besser zu gehen. Doch jetzt machen ihr andere gesundheitliche Probleme einen Strich durch die Rechnung.

In ihrer Instagram-Story verriet die Influencerin, dass sie vor der Geburt krank geworden sei und sich ihr Zustand seitdem kaum verbessert habe. An einem Tag sei sie Halsschmerzen, Ohrenschmerzen und Co. zwar los, am Nächsten seien sie dann aber wieder da. "Mir geht es leider immer noch nicht so ganz gut. [...] Meine Nase ist immer noch zu, mein Zahnfleisch ist entzündet. Das ist wirklich eine Katastrophe", erklärte die Hannoveranerin. Wegen der Erkältung könne sie kaum etwas machen.

In dieser Zeit ist es für Yeliz wohl von Vorteil, dass ihre Tochter Snow Elanie recht pflegeleicht ist. Die einstige Das Sommerhaus der Stars-Bewohnerin verriet vor wenigen Tagen, dass die Kleine nachts bis zu vier Stunden am Stück schlafe, bis sie gefüttert und gewickelt werden müsse. So dürfte die 27-Jährige etwas mehr Zeit haben, um sich auszukurieren.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im September 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Oktober 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

