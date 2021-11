Chris Pratt (42) könnte mit seiner Beziehung offenbar kaum glücklicher sein! Seit dem Sommer 2018 sind der Schauspieler und Katherine Schwarzenegger (31) unzertrennlich. Nach nur einem Jahr heirateten die beiden sogar und krönten ihr Glück mit der Geburt ihrer Tochter Lyla. Scheint ganz, als würde es für den Avengers-Star nahezu perfekt laufen – das unterstreicht auch ein digitales Liebesgeständnis, das Chris seiner Katherine widmet!

Via Instagram veröffentlichte der 42-Jährige zuletzt ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Frau zeigt. Auf dem Bild grinst der zweifache Vater in die Kamera, während die Autorin ihn liebevoll anschaut. Zu dem Schnappschuss schwärmte Chris: "Leute, ernsthaft, guckt, wie sie mich ansieht!" Weiter notierte er, Katherine in der Kirche getroffen zu haben – seitdem habe sie sein Leben total bereichert: "Ihr Herz ist rein und es gehört mir!"

Doch neben den lieben Worten konnte sich der ehemalige Comedian einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Sie kaut so laut, dass ich manchmal Ohrstöpsel brauche!" In den Kommentaren unter dem Beitrag wehrte sich Katherine aber gegen diesen Vorwurf: "Nur wenn ich Cornflakes esse, aber ich liebe dich!"

Getty Images Schauspieler Chris Pratt

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

