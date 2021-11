Sie zeigt ihre Kinder nur alle Jubeljahre mal im Netz – und selbst dann achtet Olivia Wilde (37) penibel auf die Privatsphäre ihres Nachwuchses. Die Schauspielerin und Regisseurin hat mit ihrem Ex-Partner Jason Sudeikis (46) zwei gemeinsame Kids: Otis Alexander (7) und Daisy Josephine (5). Jetzt gewährte die Freundin von Harry Styles (27) aber einen süßen Einblick in ihr Privatleben: Olivia postete ein Foto von sich und ihrem Sohn Otis!

Auf dem Spiegel-Selfie, das sie auf ihrer Instagram-Seite teilte, präsentiert sich Olivia mit einer Freundin in einem sexy Outfit. Mit dabei: Sohnemann Otis, dessen blonde Haarpracht besonders ins Auge fällt – er ist nämlich nur von hinten zu sehen. Anscheinend waren die beiden Damen kurz davor, einen Mädelsabend zu starten. Diese Pläne waren aber anscheinend nicht im Sinne des 7-Jährigen: "Otis hat uns eine strikte Ausgangssperre auferlegt", witzelt die Beauty.

Ob Olivia nur mit ihrer Freundin ausgehen wollte oder ob Harry noch dazu gestoßen wäre, ist ungewiss. Zuletzt wurden die Schauspielerin und der ehemalige One Direction-Star vor wenigen Wochen bei seinem Auftritt in New York zusammen gesichtet. Bei dem Konzert stand Olivia mit ihren Eltern und ihrem Bruder im Publikum, während Harry auf der Bühne performte. "Sie machten den Eindruck, als wären sie große Fans von ihm", hatte ein Groupie gegenüber UsWeekly berichtet.

Getty Images Jason Sudeikis and Olivia Wilde

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Olivia Wilde und Jason Sudeikis in London 2021

Getty Images Harry Styles im März 2021 in Los Angeles

