Sänger Harry Styles (27) und seine Freundin Olivia Wilde (37) sind immer noch verliebt! Der "Watermelon Sugar"-Interpret und die Regisseurin haben zuletzt einen gemeinsamen Liebesurlaub in Italien verbracht. Und auch jetzt, wo die beiden beruflich wieder mehr eingebunden sind, bleiben ihre Gefühle füreinander offenbar stark. Sie unterstützen sich gegenseitig und sind laut Insider-Aussagen nach mehreren Monaten Beziehung immer noch superglücklich miteinander!

Ein Vertrauter der beiden berichtet gegenüber People: "Sie scheinen sehr glücklich zu sein. Sie meinen es ernst miteinander". Harry ist aktuell auf Tour und Olivia habe ihm angeboten, bei den Konzerten dabei zu sein, wann immer es ihr möglich ist. Beim Tour-Auftakt in Las Vegas am vergangenen Wochenende war die 37-Jährige in der ersten Reihe dabei. Laut Augenzeugen habe sie bei fast jedem Lied mitgesungen und glücklich getanzt.

Dass aus Harry und Olivia mal ein Paar werden würde, war einigen schon früh klar. Sie sollen sich vor einigen Monaten am Filmset von "Don't worry Darling" nähergekommen sein. "Während der Pausen hat er es nicht geschafft, ihr fern zu bleiben und hat sie ständig in ihrem Trailer besucht", plauderte eine andere Quelle aus.

Harry Styles, Sänger

Olivia Wilde, Schauspielerin

Harry Styles, Musiker

