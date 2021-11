Haben Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) so auf den Seitenhieb der Queen (95) reagiert? Anlässlich der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen hielt die britische Monarchin am Wochenende eine Rede. Darin würdigte sie den Einsatz ihres verstorbenen Ehemanns Prinz Philip (✝99) für das Klima. Auch für Prinz Charles' (72) und Prinz Williams' (39) Engagement fand sie lobende Worte – ihren Enkel Harry erwähnte sie allerdings nicht! Wenige Stunden später veröffentlichen Harry und Herzogin Meghan ein Statement.

Auf der Homepage ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell wurde eine Bekanntmachung über Harry und Meghans Haltung zum Thema Klimaneutralität gepostet. Demnach möchte die Organisation "bis 2030 Klimaneutralität" erreichen – das heißt, ihren sogenannten "ökologischen Fußabdruck" reduzieren. Damit will das Paar augenscheinlich mitteilen, dass es sich ebenfalls für das Klima einsetzt. Hätten sich die beiden also auch eine Erwähnung in Elizabeth' Rede gewünscht? Möglicherweise!

Bei den Lesern von Daily Mail kommt dieses Statement jedoch alles andere als gut an. "Was für einen Blödsinn die beiden verzapfen – immer müssen sie irgendwie mitmischen!", schimpft eine Userin auf Facebook. Schlimmer noch: Viele kaufen dem Paar seine Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz gar nicht erst ab: "Versucht nicht, euren extravaganten Lifestyle zu rechtfertigen, denn der ist alles andere als klimaneutral", zieht ein anderer Nutzer über Harry und Meghan her.

Getty Images Queen Elizabeth II. hält anlässlich der UN‑Klimakonferenz eine Rede, November 2021

Getty Images Meghan und Harry in New York, September 2021

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

