Teilt Queen Elizabeth II. (95) jetzt etwa gegen ihren Enkel Prinz Harry (37) aus? Ende Oktober versetzte das Oberhaupt der britischen Krone die Royal-Fans in große Sorge: Die Monarchin verbrachte eine Nacht im Krankenhaus – und wirkte auch sonst nicht ganz fit. Seit einigen Tagen scheint es ihr aber endlich wieder besser zu gehen: Die gebürtige Britin nimmt wieder Termine wahr. In einer Ansprache richtete die Queen nun ein paar rührende Worte an ihre Familie!

Wie People berichtet, gedachte die 95-Jährige in ihrer Rede bei der Klimakonferenz in Glasgow ihres verstorbenen Ehemannes Prinz Philipp (✝99), der sich selbst zu Lebzeiten viel für die Umwelt engagiert hatte. Die Queen freue sich deshalb auch sehr darüber, dass sein Engagement von seinen Nachkommen weitergeführt werde: "Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass die führende Rolle, die mein Mann bei der Ermutigung der Menschen zum Schutz unseres empfindlichen Planeten gespielt hat, durch die Arbeit unseres ältesten Sohnes Charles (72) und seines ältesten Sohnes William (39) weiterlebt." Ob sie den Namen ihres Enkels Harry wohl bewusst nicht nannte – und ihm damit einen Seitenhieb verpassen wollte?

Tatsächlich soll die Königin von den andauernden Spitzen des 37-Jährigen und seiner Ehefrau Herzogin Meghan (40) mittlerweile ziemlich genervt sein. Laut The Sun wolle sie zukünftig sogar rechtlich gegen das Paar vorgehen. "Sie stellen ein Anwaltsteam zusammen. Harry und Meghan soll bewusst werden, dass wiederholte Angriffe nicht einfach so hingenommen werden", glaubte ein Insider zu wissen.

Getty Images Die Queen an Weihnachten 2018

Getty Images Die britischen Royals im März 2019

Getty Images Herzogin Camilla, Prinz Charles, Queen Elizabeth II., Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry

