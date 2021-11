Im Leben von Familie Ochsenknecht ist immer was los! Das soll bald jeder in der TV-Show "Diese Ochsenknechts" sehen können, die den Alltag von Natascha Ochsenknecht (57), Jimi Blue (29) und Co. zeigen wird. Anfang 2022 startet das Reality-TV-Format, doch viele Informationen über den Inhalt sind bis jetzt noch nicht bekannt. Nun verriet Natascha gegenüber Promiflash, worauf sich die Fans freuen können!

Bei der Launch-Party ihres neuen Modelabels N.O traf Promiflash auf Natascha, die ein paar kleine Details über die Familienshow preisgab: "Man wird denken: 'Ja, wir wissen alles über die.' Aber nein, das wissen sie nicht." Selbst große Fans des Clans dürfen sich also auf pikante Infos freuen. "Man sieht mal etwas Trauriges, man sieht auch witzige Seiten, unberechenbare Geschichten, vielleicht Skandale…", teaserte die Mutter an und machte Vorfreude auf die Show.

Auch Tochter Cheyenne (21) kann die Ausstrahlung der Show kaum erwarten. Sie habe den ersten Trailer schon vorab gesehen und findet: "Der zeigt halt, wie wir wirklich sind, und ich freue mich wirklich extrem darauf, dass es jetzt bald losgeht!"

Natascha Ochsenknecht bei "M.O.M"

Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Mutter Natascha

Familie Ochsenknecht mit Cheyennes Freund und Yeliz Koc

