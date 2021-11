Ellie Goulding (34) hatte keine Lust auf After-Baby-Body-Stress! Im Frühjahr des vergangenen Jahres wurden die Sängerin und ihr Ehemann Caspar Jopling (29) zum ersten Mal Eltern. Nur wenige Wochen nach der Geburt zog es die Britin zurück auf die Bühne, wo sie stolz ihre neuen Kurven präsentierte. Wie Ellie jetzt verriet, wollte sie sich nicht dem Druck aussetzen, binnen kürzester Zeit wieder ihre alte Figur zu erlangen.

"Es ist, als ob man seinen Körper ein bisschen mehr zu schätzen weiß, weil man erkennt, dass er etwas ziemlich Cooles geleistet hat", erzählte sie im "Reign With Josh Smith"-Podcast. Sie habe daher keinen Drang verspürt, abzunehmen und wieder in ihre alte Form zu kommen. Stattdessen lief sie lieber in bequemen T-Shirts und Leggings rum. "Ich machte Yoga [...] und mein Bauch hing irgendwie raus, und es war mir einfach egal", plauderte die 34-Jährige aus.

Doch auch wenn Ellie sich gegen den Abnehmstress entschieden hatte, trieb sie nach der Entbindung Sport. Selbst als sie hochschwanger war, hatte die Blondine nicht von ihrem Hobby ablassen können und Work-out-Videos in ihrer Instagram-Story geteilt, in denen sie trotz ihres Babybauches noch immer problemlos Gewichte stemmte.

Anzeige

Getty Images Ellie Goulding im September 2021

Anzeige

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding im September 2021

Anzeige

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de